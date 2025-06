Σχεδόν 6 εκατομμύρια γάιδαροι σφάζονται κάθε χρόνο για το δέρμα τους, που χρησιμοποιείται στην κινεζική παραδοσιακή ιατρική, ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 2027 στα 7 εκατομμύρια, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Donkey Sanctuary (Καταφύγιο Γαϊδουριών).

Τα δέρματα των γαϊδάρων εξάγονται στην Κίνα για την παρασκευή ενός παραδοσιακού φαρμάκου γνωστού με το όνομα ejiao, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, την επιβράδυνση της γήρανσης, αλλά και την τόνωση της λίμπιντο και της γονιμότητας.



Το προϊόν αυτό, που άλλοτε ήταν αποκλειστικό προνόμιο των αυτοκρατόρων, είναι πλέον περιζήτητο από την κινεζική μεσαία τάξη και αντιπροσωπεύει μια αγορά άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να τροφοδοτηθεί αυτό το εμπόριο, περίπου 5,9 εκατομμύρια γάιδαροι σφάζονται κάθε χρόνο στον κόσμο και ο αριθμός αυτός μπορεί να φθάσει τα 6,8 εκατομμύρια μέχρι το 2027.

This May 14, 2018, drone photo shows a donkey farm run by one of the many local subcontractors supplying the world’s largest donkey skin gel producer in the city of Dong’e in eastern China’s Shandong province. Growing hunger for the gel, known as “ejiao” in Chinese and believed to have medicinal properties, has greatly depleted donkey populations in China and pushed buyers to source skins abroad. (AP Photo/Sam McNeil)

Η Κίνα, ο πληθυσμός γαϊδουριών της οποίας έχει καταρρεύσει τις τελευταίες δεκαετίες, περνώντας από τα 11 εκατομμύρια το 1992 σε 1,5 εκατομμύριο το 2023, έχει στραφεί κυρίως προς την Αφρική για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

Αυτή η αγορά, που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, «έχει μεταμορφώσει τους γαϊδάρους σε εμπορεύματα, τροφοδοτώντας μια εμπορική επιδημία» η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις δραστηριότητες των γυναικών και των παιδιών, υπογραμμίζει στην έκθεσή της η Donkey Sanctuary, μια βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση.

«Παράνομα δίκτυα λειτουργούν σε όλη την ήπειρο, συχνά χωρίς συνέπειες, κλέβοντας και σφάζοντας γαϊδάρους μέσα στη νύκτα», τονίζεται στην έκθεση.

Το Φεβρουάριο 2024, η Αφρικανική Ένωση απαγόρευσε το εμπόριο δερμάτων γαϊδουριών σε όλη την ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP