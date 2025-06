Σε μια από τις πιο προσεκτικά διατυπωμένες παρεμβάσεις του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν χωρίς να κατονομάσει ούτε τις ΗΠΑ ούτε τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνοντας για άλλη μια φορά την τουρκική τέχνη της διπλωματικής ισορροπίας.

Μιλώντας από την Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία παραμένει αντίθετη σε κάθε μορφή επίθεσης κατά της κυριαρχίας του Ιράν, ανεξαρτήτως της πηγής της. Χωρίς να αναφερθεί στις ΗΠΑ, οι οποίες ευθύνονται για το πρόσφατο χτύπημα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο Ερντογάν εστίασε στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

«Είμαστε η χώρα που έχει επιδείξει την πιο ξεκάθαρη στάση από τις 7 Οκτωβρίου. Καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για να αποτρέψουμε τις επιθέσεις του Ισραήλ και των υποστηρικτών του στον γείτονά μας Ιράν από το να μετατραπούν σε μεγαλύτερη καταστροφή», σημείωσε, παραλείποντας επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στο αμερικανικό στοιχείο της κρίσης.

Στο ίδιο πνεύμα, ανέφερε:

«Δεν εγκρίνουμε ποτέ τις επιθέσεις κατά της κυριαρχίας του Ιράν και της ασφάλειας της περιοχής μας, ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται, και δηλώνουμε σαφώς την αντίδρασή μας».

Ο Ερντογάν επανέλαβε την πρόθεση της Άγκυρας να διαδραματίσει ρόλο πυροσβέστη στην κρίση, λέγοντας πως «έχουμε κινητοποιηθεί για να αποτρέψουμε ανεπανόρθωτους πόνους» και πως αύριο θα μεταβεί στη Χάγη — χωρίς να διευκρινίσει σε ποιο ακριβώς πλαίσιο — με στόχο, όπως είπε, «να βγάλουμε τη χώρα μας από τα φουρτουνιασμένα νερά σε ήρεμα νερά».

