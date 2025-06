Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την επιχείρηση που έφερε την κωδική ονομασία «Midnight Hammer» (Σφυρί του Μεσονυκτίου), κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Σφοδρές καταστροφές σε τρεις εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με τον στρατηγό της Αεροπορίας, η επιχείρηση προκάλεσε «εξαιρετικά σοβαρές ζημιές και καταστροφή» και στα τρία σημεία-στόχους. Όπως ανέφερε, η δράση ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με απογείωση βομβαρδιστικών B-2 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για λόγους παραπλάνησης, ορισμένα αεροσκάφη κινήθηκαν δυτικά προς τον Ειρηνικό, στο πλαίσιο αυτού που περιέγραψε ως «προσπάθεια παραπλάνησης».

Η πτήση προς το Ιράν διήρκεσε 18 ώρες και περιλάμβανε πολλαπλές εναέριες ανεφοδιάσεις.





Συνδυασμένη επιχείρηση πολλαπλών επιπέδων

«Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε πολλαπλά πεδία και θέατρα πολέμου, με συντονισμό που αντικατοπτρίζει την ικανότητά μας να προβάλλουμε ισχύ παγκοσμίως με ταχύτητα και ακρίβεια, στο χρόνο και τόπο που επιλέγει το έθνος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κέιν.

Joint Chiefs of Staff Chair Gen. Dan Caine (@thejointstaff) on Operation MIDNIGHT HAMMER: "This was the largest B-2 operation strike in U.S. history." pic.twitter.com/VeyUjP84JT