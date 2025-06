Μετά την ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος και προειδοποιητικός στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, λέγοντας πως «αν δεν έρθει σύντομα η ειρήνη, θα έρθει τραγωδία για το Ιράν



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του





Trump addresses the nation following U.S. strikes on Iran’s nuclear facilities. pic.twitter.com/FHlzNExtND