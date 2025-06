Με θερμά λόγια επαίνου επευφήμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως καθοριστική για το μέλλον της περιοχής.

«Συγχαρητήρια, Πρόεδρε Τραμπ. Η τολμηρή απόφασή σας να πλήξετε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη φοβερή και δίκαιη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών θα αλλάξει την ιστορία», δήλωσε ο Νετανιάχου σε επίσημο μήνυμά του.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση «Rising Lion», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το Ισραήλ έκανε πραγματικά θαυμαστά πράγματα, αλλά στη σημερινή ενέργεια των ΗΠΑ, η Αμερική ξεπέρασε κάθε άλλη χώρα».

«Η ιστορία θα καταγράψει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ενήργησε για να στερήσει από το πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου τα πιο επικίνδυνα όπλα του κόσμου», τόνισε, επισημαίνοντας πως η σημερινή ηγεσία των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή και τον υπόλοιπο κόσμο σε «ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Νετανιάχου επανέλαβε το σύνθημα που συχνά μοιράζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο: «Ειρήνη μέσω ισχύος. Πρώτα έρχεται η ισχύς, μετά η ειρήνη».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έδρασε απόψε με μεγάλη δύναμη. Τον ευχαριστώ. Ο λαός του Ισραήλ τον ευχαριστεί. Οι δυνάμεις του πολιτισμού τον ευχαριστούν. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, το Ισραήλ και τη συμμαχία μας», κατέληξε.





🚨Israeli Prime Minister Netanyahu’s English statement after US strikes in Iran. pic.twitter.com/pFe35V4ltg