Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε το Σάββατο ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ.

Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Δύναμη Κοντς δημιούργησε ένα δίκτυο Αράβων συμμάχων γνωστό ως Άξονας της Αντίστασης, εγκαθιστώντας τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο το 1982 και υποστηρίζοντας τη μαχητική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Όμως το δίκτυο αυτό υπέστη τα δύο τελευταία χρόνια μεγάλα πλήγματα, καθώς ισραηλινές επιθέσεις έπειτα από εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ εξασθένησαν τόσο την παλαιστινιακή οργάνωση όσο και τη Χεζμπολάχ.

Ο Κατς δήλωσε πως ο Ιζαντί είχε χρηματοδοτήσει και εξοπλίσει τη Χαμάς στη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων, ενώ περιέγραψε το φόνο του διοικητή ως «μείζον επίτευγμα των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας».

Σε βάρος του Ιζαντί είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για τις σχέσεις του με τη Χαμάς και την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, που είχε επίσης πάρει μέρος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Εξάλλου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το Σάββατο πως στη διάρκεια της νύκτας έπληξαν θέση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στην περιφέρεια της Νακούρα στο νότιο Λίβανο.

«Η θέση αυτή χρησιμοποιούνταν από τη 'Δύναμη Ραντουάν' της Χεζμπολάχ για να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι έλαβαν πληροφορίες γι' αυτή τη θέση «κυρίως ανακρίνοντας ένα τρομοκράτη της Χεζμπολάχ».

Τη νύκτα, ο ισραηλινός στρατός είχε επίσης ανακοινώσει πως έπληξε ένα «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στο νότιο Λίβανο, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Την Παρασκευή, ο κ. Κατς είχε προειδοποιήσει το σιιτικό λιβανικό κίνημα «συμβουλεύοντάς» το να αποφύγει να επέμβει στον πόλεμο με το Ιράν.

