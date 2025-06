Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Εγιάλ Μπερκόβιτς άφησε να εννοηθεί ότι ένας πόλεμος με την Τουρκία θα αποτελέσει τον «τελικό» της σύρραξης που ξεκίνησε με τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μπερκόβιτς, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες της Μακάμπι Χάιφα, της Γουέστ Χαμ, της Σέλτικ και της Μάντσεστερ Σίτι, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο προβεβλημένες και αμφιλεγόμενες τηλεοπτικές φωνές στο Ισραήλ.



Σε πρόσφατες δηλώσεις του, υποστήριξε πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας καθιστούν αναπόφευκτη μια στρατιωτική αναμέτρηση.



«Σήμερα το πρωί έλαβα ένα αστείο που έλεγε: Στους προημιτελικούς ήμασταν ισόπαλοι με τη Χαμάς και τους νικήσαμε στα πέναλτι. Στον ημιτελικό νικήσαμε το Ιράν. Και στον τελικό, μας περιμένει η Τουρκία» φέρεται να δήλωσε.

Η δήλωση του Ισραηλινού σχολιαστή έρχεται μετά από νέα επίθεση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής».





