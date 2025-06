Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Κίνησης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αντέδρασε έντονα στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες ως ένδειξη του "αιματηρού προσώπου" του Ισραήλ. Τόνισε ότι αυτές οι ενέργειες κρύβουν ένα ύπουλο μήνυμα και προς την Τουρκία, την οποία θεωρεί τελικό στόχο μιας ευρύτερης κρίσης και χάους που εντείνεται στην περιοχή.

«Εναι από μία άποψη ένα ύπουλο μήνυμα προς την Τουρκία» και προειδοποίησε πως «στον διευρυνόμενο και ενισχυόμενο σπειροειδή κύκλο κρίσης και χάους, ο συγκαλυμμένος τελικός στόχος είναι η Τουρκία».





Turkish politician Bacheli says Israel's attack on Iran is a message directed at Turkey, and the ultimate target is Turkey. pic.twitter.com/ZP7ugncDpD