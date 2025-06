Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη, τρομοκρατώντας τους πελάτες και αναγκάζοντάς τους να «οχυρωθούν» μέσα στα καταστήματα.

Το λευκό Landcruiser έσπασε μια πόρτα και εισέβαλε στο εμπορικό κέντρο Northland Shopping Centre στην οδό Murray Road στο Πρέστον περίπου στις 4.10 μ.μ. την Τετάρτη.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο άντρας οδηγός, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν ο μόνος επιβάτης του οχήματος, προσπαθούσε να αποφύγει τους αστυνομικούς όταν εισέβαλε στο κέντρο του εμπορικού κέντρου.

BREAKING: An allegedly stolen car has ploughed through Northland Shopping Centre during a wild police pursuit. The driver is still on the run. #breakingnews #carcrash #northland #melbourne #7NEWS pic.twitter.com/xTzqtMsVxa