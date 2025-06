Το Ισραήλ κλιμάκωσε χθες την επικοινωνιακή του στρατηγική, χτυπώντας σε ζωντανή μετάδοση το κτίριο της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης (IRIB), το οποίο θεωρείται το «μεγάφωνο της ιρανικής προπαγάνδας». Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία: αποσκοπούσε στη δημιουργία ψυχολογικής πίεσης και στη συμβολική αποδυνάμωση του Ιράν, στέλνοντας ένα μήνυμα στρατιωτικής υπεροχής και αποφασιστικότητας.





ANCHOR RUNS FOR LIFE AS ISRAEL BOMBS IRAN STATE TV STUDIO



It comes after Israeli Defense Minister Israel Katz said that the “Iranian propaganda and incitement mouthpiece is on its way to disappearing.”



The Israeli forces on Monday struck the headquarters of the Islamic Republic… pic.twitter.com/5Z5QS7NfnJ