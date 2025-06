Tο Ιράν εκτόξευσε πάνω από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς το Ισραήλ, ως αντίποινα για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις με drones θεωρούνται μέρος της αναμενόμενης απάντησης του Ιράν μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ νωρίτερα την ίδια μέρα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion» που στόχευσε κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν.



Υπάρχουν αναφορές ότι μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα βοηθήσουν τον ισραηλινό στρατό στην αναχαίτιση drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν







Το Ισραήλ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει ενεργοποιήσει σειρήνες προειδοποίησης για πιθανές επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ έχει κλείσει τον εναέριο χώρο του για πτήσεις. Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως προληπτικές και προειδοποίησε για επικείμενη επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν.



Χρησιμοποιήθηκαν 200 μαχητικά από Ισραήλ





Για τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων κινητοποιήθηκαν κάπου «200 μαχητικά αεροσκάφη. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εκτίμησε πως επίκεινται μερικές «δύσκολες ώρες», προφανώς αναφερόμενος στα πιθανά αντίποινα από ιρανικής πλευράς.

Άλλος, ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε εξάλλου πως οι επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 14.

Το Ισραήλ έχει μακροπρόθεσμο, ευρύ σχέδιο για περαιτέρω πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

We can now confirm that the Chief of staff of the Iranian Armed Forces, Commander of the IRGC and the Commander of Iran’s Emergency Command were all eliminated in the Israeli strikes across Iran by more than 200 fighter jets.



These are three ruthless mass murderers with…