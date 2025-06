Βρετανός υπήκοος είναι ο μοναδικός επιζώντας του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ινδία. Ο ίδιος περιγράφει στιγμή προς στιγμή πώς συνετρίβη το αεροσκάφος της Air India.

Σύμφωνα με το δίκτυο NDTV, ο αστυνομικός διευθυντής του Αχμενταμπάντ δήλωσε ότι ένας επιβάτης επέζησε από τη συντριβή. Το NDTV αναφέρει πως είναι Βρετανός - Ινδός και ονομάζεται Vishwash Kumar Ramesh.

Υπενθυμίζεται, τουλάχιστον 204 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από το αεροσκάφος της Air India που συνετρίβη στην Ινδία, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι όλοι οι 242 επιβάτες είναι νεκροί, σύμφωνα με το Reuters.

Miraculous escape



One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171



Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive.. #planecrash #AI171 #AirIndiaPlaneCrash

