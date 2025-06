Τουλάχιστον 204 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από το αεροσκάφος της Air India που συνετρίβη στην Ινδία, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι περισσότεροι επιβάτες θα πρέπει να θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, νεότερη ενημέρωση από τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν επιζώντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το India Today η αστυνομία εντόπισε έναν άνδρα, που όπως υποστηρίχθηκε σώθηκε από θαύμα από την πτώση του αεροσκάφους της Air India. Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται ένας άνδρας με λευκό μπλουζάκι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ο άνδρας που καθόταν στο κάθισμα 11Α.

Τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι η ινδική αστυνομία έκανε γνωστό πως, μέχρι στιγμής, εντοπίστηκε και δεύτερος επιζώντας που επέβαιναν στο αεροσκάφος, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI. Συγκεκριμένα, εκτός από τον επιβάτη της θέση 11A, άλλος ένας φέρεται να βρέθηκε στο νοσοκομείο και να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη, ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής του Αχμενταμπάντ.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι τουλάχιστον 204 πτώματα έχουν ανασυρθεί από το σημείο της συντριβής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να περιλαμβάνει και όσους από τους επιβάτες πέθαναν στο έδαφος από την πρόσκρουση, ανέφερε.



Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας είπε ότι έχει ζητηθεί από συγγενείς να δώσουν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των νεκρών.

Σύμφωνα επίσης με το BBC ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι υπάρχουν 41 τραυματίες (πιθανότατα χτυπημένοι στο έδαφος και όχι επιβάτες) οι οποίοι νοσηλεύονται.



Από την πτήση με τους 242 επιβαίνοντες την Πέμπτη (12/6) «δεν φαίνεται να υπάρχουν επιζώντες» δήλωσε νωρίτερα στο Associated Press ένας αξιωματικός της αστυνομίας της πόλης Αχμενταμπάντ.

O ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και πολίτες, που βρίσκονταν εντός του ξενώνα ιατρικής σχολής όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

Ανακοίνωση της ομοσπονδίας πανινδικών ιατρικών συλλόγων γράφει πως 50 με 60 φοιτητές ιατρικής μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πέντε φοιτητές αγνοούνται.

Για «πολλούς νεκρούς» από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Αχμενταμπάντ είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο υπουργός Υγείας της Ινδίας.

