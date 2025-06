Σε μια δήλωση με έντονο γεωπολιτικό συμβολισμό, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, άφησε σαφή αιχμή προς την Τουρκία και τον ίδιο τον Ερντογάν, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν πρόκειται να επιστρέψει». Η δήλωσή του διατυπώθηκε από το βήμα της Κνεσέτ, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, στο Ισραήλ.

Η εν λόγω αναφορά ερμηνεύεται ως άμεση κριτική προς την Άγκυρα και, ειδικότερα, προς τη στρατηγική της τουρκικής ηγεσίας για την άσκηση νεο-οθωμανικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε τη στήριξη του Προέδρου Μιλέι προς το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό φίλο» και δίνοντας έμφαση στη συμβολική σημασία της παρουσίας του στην Κνεσέτ:

«Δώδεκα χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίζουν το Μπουένος Άιρες από την Ιερουσαλήμ. Αυτή η τεράστια απόσταση εξισορροπείται από την εγγύτητα των καρδιών μας».





Netanyahu in a message to Erdogan: "The Ottoman Empire will not be revived soon"

