Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι "μετανιώνει" για ορισμένες αναρτήσεις του σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδεχόμενος ότι "ξεπέρασε τα όρια". Την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ είχε εμπλακεί σε έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.