Η Γροιλανδία και η Ισλανδία βίωσαν πρωτοφανείς θερμοκρασίες τον Μάιο, με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της τήξης πάγων, σύμφωνα με έκθεση του επιστημονικού δικτύου World Weather Attribution (WWA).

Κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς ανοιξιάτικου καύσωνα, το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας έλιωσε 17 φορές ταχύτερα σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Η αιτία, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία κάνει τέτοια φαινόμενα «αδύνατα» να συμβούν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση στο κλίμα.

«Ο ρυθμός τήξης της παγοκάλυψης αυξήθηκε κατά 17 φορές, γεγονός που οδηγεί σε ταχύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας απ’ ό,τι θα βλέπαμε χωρίς τον καύσωνα», δήλωσε η Φρίντερικε Ότο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Imperial College του Λονδίνου και συντάκτρια της έκθεσης.

Στην Ισλανδία, η θερμοκρασία στις 15 Μαΐου ξεπέρασε τους 26°C, ρεκόρ για την εποχή, ξεπερνώντας κατά 13 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020. Το 94% των μετεωρολογικών σταθμών της χώρας κατέγραψε υψηλότερες θερμοκρασίες από κάθε άλλη φορά για τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

