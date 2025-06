«Κανείς στην Αυστρία δεν έχει διάθεση για γιορτή». Με αυτά τα λόγια, ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ κήρυξε πριν από λίγο τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία στο Γκρατς, κάνοντας επίσης λόγο για «σκοτεινή μέρα» για τη χώρα.

Εννέα νεκροί - έξι κορίτσια και τρία αγόρια, ανάμεσά τους και ένας ενήλικας - και 12 τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός της σημερινής επίθεσης σε σχολείο του Γκρατς, στην Στυρία, αντίστοιχο με τα τεχνικά λύκεια, για μαθητές από 14 ετών. Ο δράστης, ένας 21χρονος Αυστριακός, κάτοικος της περιοχής και πρώην μαθητής στο ίδιο σχολείο, από το οποίο ωστόσο δεν είχε αποφοιτήσει, εισέβαλε σε δύο τάξεις όπου σκότωσε οκτώ ανθρώπους, σκότωσε επίσης μία μαθήτρια έξω από το κτίριο και κατόπιν αυτοκτόνησε στις τουαλέτες, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομική διεύθυνση της Στυρίας, ο δράστης δεν είχε ποινικό μητρώο, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές και κατείχε νομίμως τα όπλα. «Αυτή τη στιγμή διατυπώνονται πολλές υποθέσεις και εικασίες και για αυτό πρέπει να δίνουμε ακριβείς πληροφορίες», τόνισε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Γκέρχαρντ Κάρνερ και τόνισε ότι τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ασαφή, ενώ προειδοποίησε για την κυκλοφορία ψευδών βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στις 11:00 (ώρα Κύπρου) και ότι στο σχολείο επιχείρησαν περισσότερα από 300 άτομα, ανάμεσά τους και 65 στελέχη των ειδικών δυνάμεων της ομάδας Cobra. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικές δυνάμεις έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο εντός 17 λεπτών και δημιούργησαν την απαραίτητη «αλυσίδα διάσωσης» προκειμένου να εκκενωθεί ο χώρος και να έχουν άμεση πρόσβαση τα σωστικά συνεργεία και τα ασθενοφόρα. Ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε άμεσα 160 μέλη και 65 ασθενοφόρα, ενώ ειδικοί ψυχολόγοι βρίσκονται με μαθητές και γονείς οι οποίοι έχουν υποστεί σοκ. «Η επίθεση δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης για τα σχολεία και τους γονείς. Πρέπει αυτά τα μέτρα να τα εμβαθύνουμε και να τα διευρύνουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ενώ την ίδια ώρα ανοίγει η συζήτηση και σχετικά με τη νομοθεσία περί οπλοκατοχής, η οποία στην Αυστρία είναι από τις πλέον φιλελεύθερες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα περίπου 30 στους 100 πολίτες να είναι νομίμως οπλισμένοι.

«Η σημερινή μέρα είναι μια σκοτεινή μέρα στην Ιστορία της χώρας μας. Η επίθεση συνιστά εθνική τραγωδία, η οποία μας θλίβει βαθιά. Η χώρα στέκει αυτή την στιγμή σιωπηλή. Εννέα άνθρωποι έχασαν ξαφνικά τη ζωή τους. Δεν υπάρχουν λόγια να απαλύνουμε αυτόν τον πόνο. Η χώρα μας στέκει σιωπηλή. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας τόπος εκπαίδευσης. Η επίλυση των διαφορών διά της βίας δεν πρέπει ποτέ να γίνει μέρος της ζωής μας», δήλωσε ο κ. Στόκερ από το Γκρατς και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. «Κανείς στην Αυστρία δεν έχει διάθεση για γιορτή» ούτως ή άλλως, δήλωσε και πρόσθεσε ότι αύριο στις 11:00 (ώρα Κύπρου) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλη την χώρα.

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria



Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.



Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.



There is… pic.twitter.com/dbECqb3KVQ