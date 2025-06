Η ισραηλινή κυβέρνηση δημοσίευσε φωτογραφίες της γνωστής ακτιβίστριας Greta Thunberg μέσα στο αεροπλάνο και επιβεβαίωσε δημόσια την αναχώρησή της για τη Γαλλία. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές μαζί με άλλους 11 ακτιβιστές, καθώς επέβαιναν στο πλοίο Madleen που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, προσπαθώντας να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής.

Το πλοίο αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό και οδηγήθηκε στο λιμάνι του Ασντόντ. Οι επιβάτες υπερασπίστηκαν ότι στόχος τους ήταν να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στη Γάζα και να αναδείξουν την ανθρωπιστική κρίση.



Οι αρχές μετέφεραν τους ακτιβιστές στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με σκοπό την απέλαση. Η Thunberg και τρεις ακόμη υπέγραψαν οικειοθελή αποχώρηση και επιβιβάστηκαν σε πτήση για τη Γαλλία, με τελικό προορισμό τη Σουηδία.



Οι υπόλοιποι οκτώ ακτιβιστές αρνήθηκαν να υπογράψουν τα έγγραφα απέλασης και μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης, όπου, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκαιο, μπορούν να κρατηθούν έως 96 ώρες πριν ξεκινήσουν οι νομικές διαδικασίες για την απέλασή τους.





Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX

Israeli Police have placed Greta Thunberg on an El Al Flight bound for Sweden from Ben Gurion International Airport in Tel-Aviv. pic.twitter.com/MF0Dl2IHhW