Για άλλη μια ημέρα το Λος Άντζελες γίνεται πεδίο βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους διαδηλωτές, που κλιμακώνουν τις διαμαρτυρίες τους για τις συλλήψεις μεταναστών, ιδίως μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά.

Μάλιστα απαγορεύτηκαν οι συναθροίσεις σε όλο το κέντρο του Λος Άντζελες. Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε την οργή του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας που επιβεβαίωσε ότι μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ.

What’s happening in Los Angeles is not a protest. It is a riot.



Violent mobs are attacking law enforcement, torching cars, and wreaking havoc in the streets because ICE did its job.



This is what happens when you turn a blind eye to lawlessness.

