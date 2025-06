Συνολικά 27 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Λος Άντζελες την Κυριακή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε καθώς οι σκηνές χάους συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στην πολιτεία.

Μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες χθες Κυριακή για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της πολιτείας να χαρακτηρίζει «παράνομη» την ανάπτυξή τους.

Τα φερόμενα εγκλήματα περιλαμβάνουν τη ρίψη μολότοφ σε έναν αστυνομικό και την εμπλοκή μιας μοτοσικλέτας σε αστυνομικό μπλόκο, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ. Δεκαεπτά από τις συλλήψεις την πραγματοποιήθηκαν από την Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια κατά την απομάκρυνση διαδηλωτών από τον αυτοκινητόδρομο 101, ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες προέβη σε 10 συλλήψεις κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο κέντρο της πόλης, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

#BREAKING #USA #CALIFORNIA #CA #LosAngeles



Like a War scene.. Los Angeles🤔



🔴 CALIFORNIA :📹 MULTIPLE SELF-DRIVING WAYMO CARS, - worth upwards of $600,000 each- HAVE BEEN DESTROYED BY RIOTERS



LA police are urgently requesting Waymo to shut down its self-driving car app pic.twitter.com/Rw5nswROAC — LW World News (@LoveWorld_Peopl) June 9, 2025

Το Σάββατο, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ, έγιναν 29 συλλήψεις για φερόμενη μη διάλυση της διαδήλωσης. «Η δουλειά μας δεν είναι να διχάζουμε τις κοινότητες ή να πολιτικοποιούμε τις αρχές επιβολής του νόμου. Η δουλειά μας είναι απλώς να διατηρούμε όλους ασφαλείς», δήλωσε ο ΜακΝτόνελ.

Η Εθνοφρουρά είχε αναπτυχθεί γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την ώρα που η αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούονταν στο περιθώριο διάφορων κινητοποιήσεων κατά των επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι σε ολόκληρη την περιοχή του κέντρου του Λος Άντζελες έχει «κηρυχθεί παράνομη η συνάθροιση» και κάλεσε τους εναπομείναντες διαδηλωτές να διαλυθούν αμέσως.

🚨 JUST NOW: Protesters in Los Angeles are spraying buses as they move down the road, escalating the destruction amid ongoing unrest. Violence and chaos continue to spread.



(FOLLOW FOR REALTIME LA RIOT UPDATES) pic.twitter.com/k9XLCZUaVr — News Now (@NewsNow717) June 9, 2025

«Πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή του κέντρου της πόλης», προειδοποίησε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στο X. Νωρίτερα χαρακτήρισε κάποιες συγκεντρώσεις «παράνομες», ισχυριζόμενη ότι οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια τσιμέντου, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στην αστυνομία. Πολλά αυτοκινούμενα οχήματα της υπηρεσίας ταξί Waymo πυρπολήθηκαν σε κεντρικό δρόμο του Λος Άντζελες χθες το βράδυ, σύμφωνα με εικόνες από βίντεο.

«Γίνονται συλλήψεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία, ενώ ανέπτυξε έφιππους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να ελέγξει τα πλήθη.

Επίσης, προειδοποιεί τους διαδηλωτές ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με την «κατάλληλη βία». Η «χρήση εμπρηστικών μηχανισμών» από τους διαδηλωτές εναντίον των αρχών θα αντιμετωπιστεί με «κατάλληλη βία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING: Los Angeles sees escalating unrest. Demonstrators have damaged police cruisers on U.S. Route 101 by hurling objects from an overpass, while barricades are now erected outside City Hall. pic.twitter.com/6a7hTDcwIJ — X News (@X_News09) June 9, 2025

Χημικά και πλαστικές σφαίρες



Παρά την αποστολή της εθνοφρουράς, οι διαδηλώσεις έχουν μεγάλη συμμετοχή. Για να διαλυθούν οι συγκεντρώσεις σε ένα ομοσπονδιακό συγκρότημα και τον αυτοκινητόδρομο 101, όπου οι διαμαρτυρόμενοι είχαν μπλοκάρει την κυκλοφορία, χρησιμοποιήθηκαν χημικά και πλαστικές σφαίρες. Σε ορισμένες περιοχές, αυτοκινούμενα οχήματα έχουν πυρποληθεί.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία κήρυξε «παράνομη συγκέντρωση» στην περιοχή του κέντρου της πόλης και ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν «αρκετούς» ανθρώπους. Η αστυνομία περιπολεί σε περιοχές του κέντρου της πόλης με άλογα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια τσιμέντου, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στην αστυνομία. Πολλά αυτοκινούμενα οχήματα της υπηρεσίας ταξί Waymo πυρπολήθηκαν σε κεντρικό δρόμο του Λος Άντζελες χθες το βράδυ, σύμφωνα με εικόνες από βίντεο.Διαδηλωτές φώναζαν «ντροπή σας» στην αστυνομία και κάποιοι φάνηκαν να ρίχνουν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν σημαίες του Μεξικού και πανό με συνθήματα κατά των αμερικανικών υπηρεσιών μετανάστευσης, συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Λος Άντζελες.Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «υπερνικήθηκαν» από τους εναπομείναντες διαδηλωτές. Σύμφωνα με τον αρχηγό, υπάρχουν ταραξίες που εμφανίζονται στις διαδηλώσεις για να προκαλέσουν ταραξίες. Ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν βοήθησε τις ομοσπονδιακές αρχές όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις την Παρασκευή μετά από μια σειρά επιδρομών της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα. Σκαι