Αεροσκάφος που μετέφερε 20 ανθρώπους συνετρίβη την Κυριακή στην αμερικανική πολιτεία του Τενεσί, με αρκετούς επιβάτες να μεταφέρονται με ελικόπτερα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

"Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 16 έως 20 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό", έγραψε στην πλατφόρμα X αστυνομική περίπολος υπεύθυνη για την οδική ασφάλεια σε αυτή τη νότια πολιτεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι βοήθησε τις αρχές επιβολής του νόμου "στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους".

"Ορισμένοι (επιβάτες) μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε κοντινά νοσοκομεία" πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση των ομάδων διάσωσης συνεχίζεται.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες δείχνουν ένα μικρό λευκό αεροπλάνο κατεστραμμένο στο έδαφος. Ένα από τα φτερά φαίνεται να έχει αποκοπεί και η ουρά του αεροσκάφους φαίνεται να έχει σπάσει.

