Μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια κατέφτασαν στο Λος Άντζελες το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, γύρω στις 19:00 ώρα Κύπρου), αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την αποστολή 2.000 μελών στην πόλη - ως απάντηση στις διαδηλώσεις για τις μαζικές συλλήψεις μεταναστών.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, τα μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ που κατέκλυσαν το Λος Άντζελες προέρχονται από την 79η Ταξιαρχία Πεζικού, που θεωρείται η μεγαλύτερη μονάδα στην Καλιφόρνια.

Διαβάστε επίσης: Η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες εντός 24 ωρών – Παραμένει το χάος

National Guard Arrived in Los Angeles



Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.



It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.



It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC