Στην πόλη Ος, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κιργιστάν, αποκαθήλωσαν το ψηλότερο άγαλμα του Βλαντιμίρ Λένιν στην Κεντρική Ασία, ύψους 23 μέτρων, που βρισκόταν εκεί από το 1975, όταν η χώρα ήταν ακόμα μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Η σιωπηρή αποκαθήλωση έγινε τη νύχτα και οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν την απόφαση ως «συνηθισμένη πρακτική» για τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής εικόνας της πόλης, αποφεύγοντας την πολιτικοποίηση του θέματος. Το άγαλμα θα αντικατασταθεί από έναν ιστό σημαίας, όπως συνέβη και με άλλο άγαλμα του Λένιν που μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα Μπισκέκ.

Παρά τις προσπάθειες αποσοβιετοποίησης, μνημεία του Λένιν παραμένουν σε πολλές πόλεις του Κιργιστάν, ενώ το όνομα του σοβιετικού ηγέτη διατηρείται σε τοποθεσίες όπως η δεύτερη ψηλότερη κορυφή της χώρας, το Lenin Peak.

Η κίνηση αυτή έγινε σε μια περίοδο που οι πρώην σοβιετικές χώρες της περιοχής αναζητούν την ενίσχυση της εθνικής τους ταυτότητας, αντικαθιστώντας σοβιετικά σύμβολα με τοπικούς ή εθνικούς ήρωες.

