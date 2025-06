Σφοδρή επίθεση «την πιο ισχυρή από την έναρξη του πλήρους πολέμου» δέχτηκε η πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας τη νύχτα με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 206 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εννέα πυραύλους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από τις επιθέσεις, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Χαρκόβου, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ. Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος 40 ημερών.

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

No, Mr @realDonaldTrump this is not New York🇺🇸 on 9/11, this is Kharkiv🇺🇦 on 7 June '25#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/UKrsrA9PMe