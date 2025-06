Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 άλλοι τραυματίστηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο Ίχορ Τερεχόβ δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα εναντίον σπιτιού στη συνοικία Κιίβσκι, δήλωσε ο Τερεχόβ.

Το Χάρκοβο, μια πόλη με περισσότερους από 1,4 εκατ. κατοίκους πριν τον πόλεμο η πλειονότητα των οποίων είναι ρωσόφωνοι, βρίσκεται λιγότερα από 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Την Πέμπτη 18 άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου.

Εξάλλου τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, με 407 drones και 45 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

