Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε σχολείο της Νότιας Αφρικής, όταν ο αέρας παρέσυρε φουσκωτό κάστρο, με αποτέλεσμα δύο παιδιά να πέσουν στο κενό από ύψος 12 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (31/5) στο δημοτικό σχολείο Laerskool Protearif στο Κρούγκερσντορπ της Νότιας Αφρικής, όταν ένα φουσκωτό κάστρο απογειώθηκε αιφνίδια λόγω ισχυρών ανέμων, παρασύροντας μαζί του παιδιά. Παρόντες ήταν περισσότερα από 1.000 άτομα, ανάμεσά τους γονείς, μαθητές και επισκέπτες.



Νότια Αφρική: Αέρας παρέσυρε φουσκωτό κάστρο, στο κενό δύο παιδιά από ύψος 12 μέτρων

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο μαθητές βρέθηκαν σε ύψος περίπου 12 μέτρων και στη συνέχεια έπεσαν στο έδαφος, με τις τρομακτικές αυτές σκηνές να καταγράφονται σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται ο κόσμος να φωνάζει τρομοκρατημένος. Ένα από τα παιδιά προσγειώθηκε πάνω σε μία ομάδα γονέων, οι οποίοι έσπευσαν να ανακόψουν την πτώση του, ενώ το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν και για το άλλο παιδί.

Watch" Two children were seriously injured at a Protearif Laerskool event in Krugersdorp when they fell from an allegedly unsecured jumping castle that became airborne. @TheCitizen_News pic.twitter.com/sviLG3adk8