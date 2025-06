Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθετώντας ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιφέρειες, με αποτέλεσμα πολλά αεροσκάφη να τυλιχθούν στις φλόγες.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιφέρειες Μούρμανσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις σε όλες τις περιοχές, εκτός από δύο: το Μούρμανσκ και το Ιρκούτσκ, ανακοίνωσε το υπουργείο.

"Στις περιφέρειες Μούρμανσκ και Ιρκούτσκ, η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV από περιοχή που βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμια είχε ως αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά αρκετά αεροσκάφη", αναφέρει το υπουργείο.

Οι φωτιές σβήστηκαν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ορισμένα άτομα που εμπλέκονται στις επιθέσεις έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση με drones – Ζημιές άνω των 2 δισ. δολαρίων

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) επιβεβαίωσαν σήμερα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση κατά στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία προκάλεσε ζημιές στη ρωσική αεροπορία ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

"Επτά δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: αυτό είναι το εκτιμώμενο κόστος για την εχθρική στρατηγική αεροπορία, η οποία επλήγη σήμερα μετά την ειδική επιχείρηση "Ιστός Αράχνης" που πραγματοποιήθηκε από τις SBU", έγραψαν οι υπηρεσίες αυτές στο Telegram, προσθέτοντας ότι έπληξαν το 34% των αεροσκαφών που μεταφέρουν στρατηγικούς πυραύλους κρουζ. Οι δηλώσεις αυτές είναι αδύνατον να ελεγχθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία δεν ειδοποίησε εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διεξήχθησαν σε τέσσερις ρωσικές αεροπορικές βάσεις.

Η Ουκρανία διεξήγαγε σήμερα "ειδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας" με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τεσσάρων στρατιωτικών ρωσικών αεροδρομίων, έως τη Σιβηρία, εκ των οποίων ορισμένα απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο, σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU).

Περίπου 41 αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για να "βομβαρδίσουν τις ουκρανικές πόλεις" επλήγησαν, δήλωσε η πηγή, επικαλούμενη κυρίως στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22 και ραντάρ A-50.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι "αρκετά αεροσκάφη έπιασαν φωτιά" έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αεροδρόμια των περιφερειών Μούρμανσκ και Ιρκούτσκ, στη ρωσική Αρκτική και στην ανατολική Σιβηρία αντίστοιχα.

Το πρώτο από τα δύο αεροδρόμια που αναφέρθηκαν, το Ολένια, απέχει σχεδόν 1.900 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, και το δεύτερο, το Μπελάγια, απέχει περίπου 4.300 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

NEW: Ukrainian SBU’s Operation “Web” Took 1.5 Years to Prepare Ukraine’s SBU spent over 18 months planning the massive “Web” operation that struck 41 Russian strategic aircraft today. President Zelensky personally oversaw the mission, with SBU chief Vasyl Maliuk leading… pic.twitter.com/D2HaSyllpw

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει τη βάση του Μπελάγια, στο οποίο διακρίνονται αρκετά αεροσκάφη που φλέγονται, με σύννεφα μαύρου καπνού να έχουν σχηματιστεί πάνω από αυτά.

Αυτή φέρεται να είναι η πρώτη ουκρανική επίθεση που διεξάγεται τόσο μακριά από το μέτωπο.

Η Ουκρανία στέλνει τακτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία ως απάντηση στις αεροπορικές επιθέσεις κατά του εδάφους της, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να χρησιμοποίησε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι οι δρόνοι εκτοξεύτηκαν από μέρη που βρίσκονται σε "κοντινή απόσταση από τα αεροδρόμια".

Η Ουκρανία αυτή τη φορά πέρασε κρυφά δρόνους στη Ρωσία και στη συνέχεια τους έκρυψε μέσα σε ξύλινες δομές στην οροφή εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με την ουκρανική πηγή.

Στη συνέχεια, οι στέγες τους άνοιξαν από απόσταση ώστε οι δρόνοι να πετάξουν, σύμφωνα με την πηγή.

BREAKING:



New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers



4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK