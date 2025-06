Η ουκρανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, η SBU, πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με drones σε περισσότερα από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Κυριακή, δήλωσε αξιωματούχος της SBU στο πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι τα αεροσκάφη που επλήγησαν περιλαμβάνουν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ουκρανίας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την ανακοίνωση. Η πηγή μοιράστηκε βίντεο που, όπως ανέφερε, δείχνει τα χτυπήματα.

BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O