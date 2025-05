Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Τρίτη (27/5) ένα εργοστάσιο χημικών στην ανατολική Κίνα εκτοξεύοντας ένα τεράστιο νέφος γκρίζου και πορτοκαλί καπνού στον ουρανό, ο οποίος ήταν ορατό από χιλιόμετρα μακριά.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στα παράθυρα σε κοντινά κτήρια και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης. Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργαστήριο της Shandong Youdao Chemical στην πόλη Γκαομί της επαρχίας Σαντόνγκ.

