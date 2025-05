Σοβαρό πλήγμα δέχονται τα τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας, στον απόηχο της πρόσφατης ένοπλης έντασης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Η στάση της Τουρκίας, η οποία ερμηνεύθηκε από τη Νέα Δελχί ως φιλοπακιστανική, έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων, με στόχο πλέον και τουρκικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ινδική επικράτεια.

Ειδικότερα, η Celebi Airport Services India, θυγατρική της τουρκικής Çelebi, είδε στις 15 Μαΐου 2025 την ανάκληση της άδειας ασφαλείας της από την ινδική κυβέρνηση, γεγονός που την υποχρεώνει να αναστείλει τη λειτουργία της σε εννέα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας: Μουμπάι, Νέο Δελχί, Κότσι, Καννούρ, Μπανγκαλόρ, Χαϊντεραμπάντ, Γκόα, Αχμενταμπάντ και Τσενάι.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως αναφέρουν επίσημες πηγές, και ήδη η εταιρεία έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί. Η ίδια υποστηρίζει πως η απόφαση είναι αυθαίρετη και άδικη, τονίζοντας ότι, παρά τη σύνδεσή της με την Τουρκία, το μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει σε Ινδούς επενδυτές και ότι λειτουργεί πλήρως εντός του πλαισίου της ινδικής νομοθεσίας. Σημειώνεται πως η Celebi India απασχολεί πάνω από 3.000 εργαζόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, η κρατική Air India φέρεται να ασκεί πιέσεις ώστε η ανταγωνίστριά της IndiGo να τερματίσει τη στρατηγική συνεργασία που διατηρεί με την Turkish Airlines. Η συνεργασία των δύο εταιρειών περιλαμβάνει κοινό κωδικό πτήσεων (codeshare) σε δεκάδες δρομολόγια, με την Turkish Airlines να λειτουργεί ως κύριος κόμβος διασύνδεσης της IndiGo στην Κωνσταντινούπολη – τη μοναδική ευρωπαϊκή πόλη που εξυπηρετεί απευθείας η ινδική εταιρεία και το δυτικότερο σημείο του δικτύου της.

Επιπλέον, η IndiGo μισθώνει δύο Boeing 777 από την Turkish Airlines για τις πτήσεις της από το Δελχί και τη Μουμπάι προς Κωνσταντινούπολη, ενώ η συντήρηση των αεροσκαφών αυτών πραγματοποιείται από την Turkish Technic, τη μονάδα MRO της τουρκικής εταιρείας.

Αναστολή συνεργασίας Πανεπιστημίων με Τουρκία



Το Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (IIT) της Βομβάης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εντάσσεται στη λίστα των σημαντικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ινδίας που αναστέλλουν τις συμφωνίες τους με τουρκικά πανεπιστήμια, εξαιτίας της υποστήριξης της Τουρκίας προς το Πακιστάν.

«Λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης που εμπλέκει την Τουρκία, το IIT Βομβάης προχωρά στην αναστολή των συμφωνιών του με τουρκικά πανεπιστήμια μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα της Ινδίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοιες ανακοινώσεις από το Πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru (JNU) και το Jamia Millia Islamia στο Δελχί.





Ινδοί celebrities κατά Τουρκίας

Η ηθοποιός της ινδικής τηλεόρασης Rupali Ganguly έγινε η πρώτη διάσημη Ινδή που κάλεσε δημόσια σε μποϊκοτάζ κατά της Τουρκίας, ζητώντας από συναδέλφους, influencers και ταξιδιώτες να ακυρώσουν τις κρατήσεις τους προς τη χώρα, ως ένδειξη αντίδρασης στην τουρκική στήριξη προς το Πακιστάν μετά την Επιχείρηση Sindoor της Ινδίας.

Η ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε κύμα συζητήσεων, με πολλούς να στηρίζουν το κάλεσμά της. Ακολούθησε και η οικογένεια του ηθοποιού Kushal Tandon, με τη μητέρα του να ακυρώνει ταξίδι στην Τουρκία παρά τις μη επιστρεφόμενες κρατήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ρεύμα αποστασιοποίησης της Ινδίας από την Τουρκία, με επιδιώξεις περιορισμού των οικονομικών, ακαδημαϊκών και τουριστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, εξαιτίας της στάσης της Άγκυρας υπέρ του Πακιστάν.





