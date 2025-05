Η κυβέρνηση της Ινδίας κατηγόρησε το Πακιστάν για «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων, δηλώνοντας ότι ο στρατός της απάντησε «με τον κατάλληλο τρόπο».

«Υπήρξαν τις τελευταίες ώρες επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» της συμφωνίας, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Βίκραμ Μίσρι. Οι ένοπλες δυνάμεις έλαβαν οδηγίες να τις αντιμετωπίσουν, πρόσθεσε, καλώντας το Πακιστάν «να σταματήσει την παραβίαση» των συμφωνηθέντων.

«Ζητούμε από το Πακιστάν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις παραβιάσεις και να χειριστεί την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ και δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή είπαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW