Τουλάχιστον 13 άμαχοι σκοτώθηκαν στο πακιστανικό Κασμίρ μέσα σε 12 ώρες μέχρι σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με την τοπική αρχή αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η Ινδία και το Πακιστάν αντάλλαξαν πυρά, μετά την ανάληψη στρατιωτικής δράσης του Πακιστάν κατά της Ινδίας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, στην περιοχή, ανακοίνωσε η ίδια αρχή.

Οι εντάσεις μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν που διοικούν τμήματα του Κασμίρ έχουν κλιμακωθεί, μετά από την κίνηση της Ινδίας να πλήξει “τρομοκρατικές υποδομές” στο Πακιστάν την Τετάρτη.

⚡️BREAKING



India has struck a Pakistani military base near the capital Islamabad with missiles



This is a massive escalation tbh pic.twitter.com/xT1cwd9KT8