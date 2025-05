Μια νέα επίθεση πακιστανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών σημειώθηκε σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στο ινδικό Κασμίρ και ιδίως στην πόλη Τζάμου, ανέφερε μια πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ινδίας.

🚨BIG BREAKING



Pakistani Drones seen over Jammu, Samba, Pathankot, Amritsar and Ferozpur.



OUR INDIAN ARMY IS FIGHTING FOR US TO KEEP US SAFE SO KEEP PRAYING FOR THEM 🙏🏻



Jai Hind 🇮🇳 #IndiaPakistanWar #DroneAttack pic.twitter.com/QaCCuaINjB