Λευκός καπνός υψώθηκε από την Καπέλα Σιξτίνα και οι καμπάνες της βασιλικής του Αγίου Πέτρου σήμαναν, σημάδι ότι οι καρδινάλιοι εξέλεξαν έναν νέο ποντίφικα που θα διαδεχθεί τον πάπα Φραγκίσκο, στο τιμόνι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η εκλογή του νέου ποντίφικα έγινε κατά την πρώτη πλήρη ημέρα της ψηφοφορίας με τη συμμετοχή 133 καρδιναλίων-εκλεκτόρων, οι οποίοι είχαν κλειστεί στο παρεκκλήσι από το απόγευμα της Τετάρτης.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου ξέσπασε σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα με τις πρώτες λευκές τολύπες καπνού που βγήκαν από τη μικρή καπνοδόχο, στη στέγη της Καπέλα Σιξτίνα.

«Ζήτω ο πάπας» και «Έχουμε πάπα!» φώναζαν οι παρευρισκόμενοι.

