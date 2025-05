Με τα πυραυλικά πλήγματα της Ινδίας και την απάντηση του Πακιστάν ότι «η απάντηση θα είναι εξίσου ανάλογη» οι ανησυχίες για την τέταρτη σύρραξη μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων της Ασίας, εντείνονται.

Η Ινδία έχει πολιτική «μη χρήσης πυρηνικού όπλου παρά μόνο σε περίπτωση επίθεσης», ενώ πολιτική του Πακιστάν είναι να χρησιμοποιεί τακτικά πυρηνικά όπλα για την αντιμετώπιση και συμβατικών στρατιωτικών επιθέσεων, επισημαίνουν τα διεθνή πρακτορεία.

Το Πακιστάν, απάντησε ήδη με πυρά πυροβολικού, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, ενώ ανέφερε ότι κατέρριψε πέντε μαχητικά αεροσκάφη της Ινδίας. Από τις εχθροπραξίες των τελευταίων ωρών αναφέρονται συνολικά 34 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για απώλειες αμάχων.

Την ώρα που η Ινδία δημοσιοποιούσε φωτογραφίες από τα πλήγματα σε «τρομοκρατικές υποδομές», το Πακιστάν έδειχνε εικόνες από καταστροφές και θάνατο αμάχων, κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν τζαμιά.

Η Ινδία ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 25 λεπτά που διήρκεσε η επιχείρηση «Sindoor» επλήγησαν εννέα στόχοι «στρατόπεδα τρομοκρατών». Η πακιστανική οργάνωση Λασκάρ-ε-Τάιμπα ( Στρατός του Θεού) που έχει αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις, ανακοίνωσε ότι 10 συγγενείς και στενοί συνεργάτες του ηγέτη της, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκράτης από τον ΟΗΕ, σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Ινδίας.

Στόχος σε απόσταση μόλις 25 χιλιόμετρα από τα ντε φάκτο σύνορα, ήταν το αρχηγείο της μαχητικής οργάνωσης Λασκάρ-ε-Τάιμπα (LeT), αλλά και κέντρο εκπαίδευσης βομβιστών σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από την μεθόριο. Επίσης επλήγη στόχος σε βάθος 100 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Πακιστάν, που χαρακτηρίζεται ως το αρχηγείο της ισλαμιστικής ομάδας Jaish-e-Mohammad (JeM), σύμφωνα με την Ινδία.

JUST IN: India's military shows aerial footage of strikes against what it said were "terrorist camps" in Pakistan. These are two of the nine targets they destroyed, according to an official. https://t.co/ojS6haVQJK pic.twitter.com/m6yakwkbMZ