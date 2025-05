Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επίθεση του Ισραήλ κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης.

Νωρίτερα το Ισραήλ κάλεσε τους αμάχους να απομακρυνθούν «αμέσως» από την περιοχή του αεροδρομίου της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης, την επομένη ενός πρώτου ισραηλινού πλήγματος στην Υεμένη σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλου από τους αντάρτες Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

Update: The Israeli military, in a statement, confirms launching a wave of airstrikes in Yemen, saying it destroyed the Houthi-controlled Sanaa International Airport in Yemen’s capital in response to the Iran-backed group’s repeated missile and drone attacks on Israel, including… pic.twitter.com/s1U3xotTvz