Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε πως εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον υποδομών των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, εν είδει αντιποίνων για την πρόσφατη πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Περίπου 20 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζάμιρ παρακολούθησαν την εξέλιξη της επιχείρησης από το στρατηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ.

Η στρατιωτική επιχείρηση αποφασίστηκε ως αντίποινα στις «επανειλημμένες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του κράτους του Ισραήλ» με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει η ενημέρωση από τις IDF, στην οποία υπογραμμίζεται πως «οι υποδομές που επλήγησαν στο λιμάνι Χοντέιντα» χρησιμοποιούνται για τη «μεταφορά ιρανικών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού». Αναφέρεται επίσης πως επλήγη τσιμεντοβιομηχανία στα ανατολικά της πόλης, που απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη στους Χούθι.

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, ανεξαρτήτως απόστασης.

BREAKING:



30 planes of the Israeli Air Force are striking Houthi targets in Yemen.



The Hudaydah Port, the largest port the Houthis have access to, has been particularly hard hit.



Massive fires can be seen across the port pic.twitter.com/XYjJlTQ359