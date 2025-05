Το Ισραήλ απείλησε σήμερα με "επτά φορές πιο ισχυρά" αντίποινα αφού πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, προκάλεσε το κλείσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

"Αυτός που μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά", δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Footage from the scene of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/rvIQnPplbg