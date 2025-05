Πολλοί δρόμοι, που είχαν κλείσει λόγω των πύρινων μετώπων, ξανάνοιξαν σήμερα στο Ισραήλ, όπου οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αγωνίζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται από χθες στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Οι φωτιές ξέσπασαν χθες, Τετάρτη, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας την αστυνομία να αποκλείσει την κυκλοφορία σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες και να απομακρύνει χιλιάδες κατοίκους από τα σπίτια τους.

#BREAKING .NEWS....🔥🔥🔥🔥 Fire has been burning continuously in Jerusalem, Israel for the past 24 hours.......👎👎 #Israel #Israel77 pic.twitter.com/HkuOWwN9Jg

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, 163 ομάδες εξακολουθούν να επιχειρούν, υποστηριζόμενες από 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν χθες οι πρώτες βοήθειες σε 23 ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων είχε υποστεί εγκαύματα ή είχε εισπνεύσει καπνό. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο έγκυες, όπως και δύο μωρά κάτω του ενός έτους, σύμφωνα με την MDA.

Israel 🇮🇱 on fire🔥: Wildfires near Jerusalem have forced Israeli authorities to evacuate thousands in 24 hours. pic.twitter.com/zXz0X2MEGg

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan, 17 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

Οι πυροσβέστες αγωνίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. «Όλοι οι δρόμοι έχουν ξανανοίξει στην κυκλοφορία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία σήμερα το πρωί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται για «εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση» και προειδοποίησε χθες για τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών στην πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν χθες για να βοηθήσουν και πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική εορτή της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ ακυρώθηκαν.

