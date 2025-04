Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σχεδόν πλήρως σήμερα στην Ισπανία και την Πορτογαλία έπειτα από μια μαζική διακοπή, άγνωστης αιτίας, που διήρκεσε πολλές ώρες και προκάλεσε χάος σε όλη την Ιβηρική χερσόνησο.

Στους δρόμους συνοικιών της Μαδρίτης την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης χθες, Δευτέρα, το βράδυ συχνά συνόδευαν οι ενθουσιώδεις κραυγές και τα χειροκροτήματα των κατοίκων, αφού πέρασαν μεγάλο μέρος της ημέρας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Λίγο μετά τις 7:00 (ώρα Ισπανίας, 8:00 ώρα Κύπρος) είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99% στην ηπειρωτική Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία REE.

Στην Πορτογαλία η αντίστοιχη εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρικού ρεύματος επεσήμανε ότι 6,2 εκατ. νοικοκυριά είχαν ξανά ρεύμα τη νύκτα σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν έκανε καμία εικασία για τα αίτια του μπλακάουτ που ξεκίνησε χθες στις 12:33 (ώρα Ισπανίας, 13:33 ώρα Κύπρου).

«Καμία θεωρία δεν έχει αποκλειστεί», τόνισε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σάντσεθ. «Ποτέ» στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει ξανά μια τέτοια «κατάρρευση» του ισπανικού δικτύου, συνέχισε διευκρινίζοντας ότι «χάθηκαν ξαφνικά 15 γιγαβάτ» από το ισπανικό δίκτυο και αυτό «μέσα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα».

«Δεκαπέντε γιγαβάτ αντιστοιχούν περίπου στο 60% της ζήτησης» σε ηλεκτρικό ρεύμα στην Ισπανία εκείνη την ώρα της ημέρας, εξήγησε ο Σάντσεθ.

Ο Πορτογάλος ομόλογός του Λουίς Μοντενέγκρο, από την πλευρά του, έκανε λόγο για μια «κατάσταση σοβαρή και πρωτοφανή», τα αίτια της οποίας εντοπίζονται «πιθανόν στην Ισπανία».

Η σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ένα καλό νέο και για τις δύο χώρες, έπειτα από μια ημέρα γεμάτη δυσκολίες: κλειστό μετρό, γεμάτα λεωφορεία, μπλοκαρισμένα τραίνα, επικοινωνίες που διεξάγονταν με εξαιρετική δυσκολία.

Στη Λισαβόνα, «ήμουν στο γραφείο όταν ξαφνικά ο υπολογιστής μου έσβησε», δήλωσε ο 34χρονος εργαζόμενος σε διαφημιστική Έντγκαρ Παρέιρα.

«Στην αρχή πιστέψαμε ότι υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου, όμως στη συνέχεια αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο τους συγγενείς μας και καταλάβαμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη την πόλη και αργότερα ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία», πρόσθεσε.

Στο κέντρο της Μαδρίτης κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώθηκαν έξω από τα πολυτελή ξενοδοχεία και από τράπεζες, που είχαν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα χάρη σε γεννήτριες, για να εκμεταλλευθούν το wi-fi.

