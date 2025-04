Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το black out δεν έπληξε μόνο την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και τμήματα της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Βελγίου.

Ακόμα δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συνέβη.

Διαβάστε ακόμη: Ισπανία-Πορτογαλία: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο–Ολικό μπλακ άουτ (pic&vid)

This is what a power outage in Europe looks like: subways and airports are down, and the streets are in chaos.

According to the latest information, the power outage affected not only Spain and Portugal, but also parts of France, the Netherlands, and Belgium.