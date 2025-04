Mια τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά συγκλόνισε ένα λιμάνι το Σάββατο στο νότιο Ιράν που φέρεται να συνδέεται με ένα φορτίο χημικού συστατικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προωθητικού πυραύλου, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 700 άλλους

Ο Μεχντάντ Χασανζαντέχ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας της επαρχίας, έδωσε τον αναθεωρημένο απολογισμό θυμάτων σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες.

A massive explosion, possibly caused by ammonium nitrate the same highly-explosive chemical which caused the Beirut explosion in 2020, has rocked the port of Bandar Abbas this morning in Southern Iran. Iranian media is reporting over 400 injures, while the death toll is still… pic.twitter.com/TrVkR70Zzy