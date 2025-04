Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

«Δυστυχώς, τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από τους διασώστες», δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων αρωγής της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μπαμπάκ Μαχμουντί, στην κρατική τηλεόραση.

The number of injured people transferred to medical centers has reached 115, Fars reported https://t.co/OjXGTRUCzn

Αυτό το σημαντικό για το εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

Περισσότερο από το 70% των εμπορευμάτων του Ιράν διέρχονται από αυτό το λιμάνι, το οποίο συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

