Η συνάντηση του είχαν νωρίτερα σήμερα στο Βατικανό, στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν "εποικοδομητική", όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε επίσης χαρακτηρίσει "πολύ εποικοδομητική" τη συνομιλία των δύο προέδρων.

Οι Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν για περίπου 15 λεπτά και συμφώνησαν να συναντηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα για περισσότερες συνομιλίες, δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Η 15λεπτη συνάντηση έλαβε χώρα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ζελένσκι δείχνουν τους δύο άνδρες καθισμένους απέναντι ο ένας στον άλλο σε μια μαρμάρινη αίθουσα χωρίς να βρίσκεται κοντά τους κανένας από τους συνεργάτες τους.

Μια άλλη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ζελένσκι δείχνει τους δύο ηγέτες να συνομιλούν όρθιοι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

The President's Office showed how the meeting between Zelenskyy and Trump went - it lasted about 15 minutes.



Teams are working to organize a continuation of the meeting, presidential spokesman Nikiforov said. pic.twitter.com/x1CoBHB57X