Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τον πυροβόλησαν αστυνομικοί στον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου του Τορόντο το πρωί της Πέμπτης.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο αεροδρόμιο λίγο πριν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) για να ερευνήσουν έναν άνδρα μέσα σε SUV.

Αυτός τράβηξε όπλο και τρεις αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν.

Ο άνδρας, που ήταν 30 ετών, σκοτώθηκε επί τόπου. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.

Η τοπική αστυνομία αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί «είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχουν γνωστές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια».



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο CBC ότι άκουσε πάνω από 10 δυνατούς κρότους και σκέφτηκε ότι ήταν πυροβολισμοί. Ενώ απομακρυνόταν είδε το άνδρα να είναι πεσμένος στο έδαφος και να αιμορραγεί.

Το περιστατικό συνέβη σε σημείο κοντά σε πάρκινγκ του σταθμού αναχωρήσεων και όχι στην πολυσύχναστη έξοδο του σταθμού.

Η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED



Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.



Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo