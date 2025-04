Ο τερματικός σταθμός 1 του διεθνούς αεροδρομίου Pearson του Τορόντο του Καναδά έκλεισε, ύστερα από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στο διαδίκτυο για πυροβολισμούς.

Το τμήμα κυκλοφορίας της επαρχιακής αστυνομίας του Οντάριο ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι οι δρόμοι που οδηγούν στον τερματικό σταθμό 1 έχουν κλείσει «λόγω αστυνομικής έρευνας», κάνοντας, μάλιστα έκκληση στο κοινό να αποφύγουν την περιοχή.

Η Courtney Heels, δημοσιογράφος του CP24, μοιράστηκε ένα βίντεο από τη σκηνή που έδειχνε πολλά αστυνομικά οχήματα στο σημείο και κυκλοφοριακή συμφόρηση.



«Ισχυρή αστυνομική παρουσία, δρόμοι κλειστοί στη γύρω περιοχή. Ο ταξιδιώτης μου λέει ότι δεκάδες μπάτσοι τραβήχτηκαν με τουφέκια», έγραψε η Heels στο X.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED



Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.



Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo