Φόβος επικρατεί στην Πόλη, μετά τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ με τουλάχιστον 151 τραυματίες που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Οι τουρκικές αρχές προσπαθούν να κρατήσουν τον πληθυσμό των 16 εκατ. (επισήμως, κάποιοι μιλάνε για σχεδόν 20 εκατ.) ψύχραιμο, ωστόσο, με 127 μετασεισμούς μέχρι 5,1 Ρίχτερ να έχουν γίνει αισθητοί στην Κωνσταντινούπολη έως τις 7.40 το απόγευμα της Τετάρτης, η ανησυχία είναι διάχυτη.

Στη σκιά των προηγούμενων φονικών σεισμών που έπληξαν την Τουρκία, στα νοτιανατολικά της χώρας το 2023 με 55.000 νεκρούς, αλλά και στη Νικοδημεια με 17.000 νεκρους το 1999, όλοι φοβούνται τα χειρότερα.

Πραγματοποιήθηκαν 10.084 κλήσεις για βοήθεια στο 112, με κυβερνητικά στελέχη να υπερηφανεύονται για τον μικρό αριθμό σε σχέση με τον τεράστιο πληθυσμό της πυκνοκατοικημένης πόλης.

Όπως μεταδίδει δε, ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, την κατάσταση δεν βοηθάει η δήλωση του διαπρεπούς σεισμολόγου Τουντζάι Ταιμάς ότι ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ είναι προάγγελος του λεγόμενου μεγάλου σεισμού της Κωνσταντινούπολης, που θα είναι τουλάχιστον 7,5 Ρίχτερ, και του οποίου, όπως δηλώνει, η ώρα πλησιάζει.

Πάντως, άλλοι συνάδελφοί του διαφωνούν επιμένοντας ότι o συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο μεγάλος σεισμός. Οι τουρκικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα κτίρια, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ζημιές θα προκαλέσουν οι μετασεισμοί, ειδικά σε κτίρια που έχουν ήδη προβλήματα.

Λόγω του διάχυτου φόβου, δόθηκε άδεια από τη νομαρχία στον κόσμο να διαμείνει σε δημόσιους χώρους τη νύχτα.

Περισσότεροι από 151 τραυματίες

Τουλάχιστον 151 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από ψηλά σημεία λόγω του πανικού που προκλήθηκε από τους σεισμούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχουν θύματα και κανένα κτήριο κατοικιών δεν έχει καταρρεύσει. Ωστόσο κατέρρευσε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πηδάει από μπαλκόνι και πέφτει πάνω σε όχημα:

