Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που ταρακούνησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη, μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει την τουρκική μητρόπολη τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε πανικό σε κατοίκους, ξυπνώντας μνήμες και φόβους.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το εστιακό βάθος ήταν 6,92 χλμ, σύμφωνα με την AFAD. Παρόμοια ήταν και η μέτρηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ), που είπε ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χλμ.

Εκτός από τον κύριο σεισμό, η AFAD είπε ότι κατέγραψε άλλες τρεις δονήσεις μεγέθους 3,9 έως 4,9 βαθμών στην ίδια περιοχή.

Πανικός

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συ

γκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί.

Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Εκατόν πενήντα ένας άνθρωποι άτομα τραυματίστηκαν, όταν κατά τη διάρκεια του μεγάλου σεισμού, πανικοβλήθηκαν και πήδηξαν από ύψος.

Ακολουθεί βίντεο που δείχνει άνθρωπο που έχει πηδήξει από μπαλκόνι να προσγειώνεται σε οροφή σταθμευμένου αυτοκινήτου.

