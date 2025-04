Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ χτύπησε το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη, ενώ συνεχής είναι η μετασεισμική ακολουθία, με δονήσεις έως και 5 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:49 και ήταν μεγέθους 6,2 Ρίχτερ ενώ λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και ένας μετασεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους, ενώ λίγο αργότερα ήρθε προειδοποίηση από τις Αρχές να μείνουν σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η γη συνεχίζει να σείεται.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν στην περιοχή της Σηλυβρίας, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό του βάθος ήταν 6,92 χιλιόμετρα, σημείωσε η AFAD.

Διαβάστε επίσης: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη- Βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

6.2 Earthquake in Istanbul, Turkey

All networks are currently down, people are scared to go back to their homes

There were 6 stronger aftershocks. pic.twitter.com/dnco5ndj3Z — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 23, 2025

Η AFAD προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Σήμερα είναι επίσημη αργία στην Τουρκία (Ημέρα Εθνικής Κυριαρχίας).

Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/JNxuv8yaMo — AA Canlı (@AACanli) April 23, 2025

Το μήνυμα Ερντογάν μετά τους σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη

Μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη σήμερα, ο μεγαλύτερος των οποίων έφτασε τα 6,2 Ρίχτερ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εύχεται στους πολίτες του ταχεία ανάρρωση.

«Μεταφέρω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους πολίτες μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Local residents wait in a street in Istanbul following initial quake at 12:49 pm, followed by others pic.twitter.com/YT5wtW5saS — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 23, 2025

Δείτε βίντεο, τα 6,2 Ρίχτερ στον Βόσπορο

Τα τουρκικά μέσα δίνουν στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από τη στιγμή που καταγράφεται ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ. Σε αυτά καταγράφονται πολίτες να βγαίνουν έξω από τα καταστήματα και να παραμένουν σε σημεία όπου δεν υπάρχουν κτίρια.

The moment of the 6.2 magnitude earthquake that occurred in Istanbul today at 12:13 was recorded like this in the Marmara Sea…



pic.twitter.com/iZ21o9Ssmg — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 23, 2025

Πηγή: Πρώτο Θέμα