Ο απολογισμός των αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ενός πετρελαϊκού λιμανιού στη δυτική Υεμένη ανήλθε σε τουλάχιστον 74 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρες Χούθι, τους οποίος στηρίζει το Ιράν.

«Ο απολογισμός της επίθεσης του αμερικανικού εχθρού εναντίον εγκαταστάσεων στη Ρας Ίσα ανήλθε σε 74 μάρτυρες και 171 τραυματίες», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας της διοίκησης των Χούθι, Άνεες Αλασμπαχί, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως πραγματοποίησε βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την «καταστροφή» του λιμανιού Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

17 people have been killed, and dozens wounded after American warplanes bombed the Ras Issa oil port in Hodeidah Yemen. Many of the casualties are port employees. pic.twitter.com/GVKQx67Ssg